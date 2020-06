Cassa Integrazione prorogata, l’annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto l’annuncio pochissimi minuti fa.

Il COVID-19 ha cambiato nettamente il nostro modo di vivere e di sopravvivere. La situazione è stata difficilissima per molto tempo e soltanto ora si vede la luce in fondo al tunnel. Infatti la quarantena è rientrata e le zone rosse sono sospese. Questo ovviamente non significa assolutamente che si possa cantare vittoria, anzi.

Ora più che mai è complicato cercare di ripartire. E mentre alcune zone dell’Italia del Nord, in particolare della Lombardia, continuano a destare problemi enormi per il virus, il Paese si sta muovendo. La crisi ora è soprattutto economica, dato che tantissimi posti di lavoro sono a rischio e molte piccole aziende fanno fatica a ripartire.

Cassa Integrazione, Conte annuncia: “Prorogata di 4 settimane”

Proprio per evitare che i lavoratori continuino a vivere una situazione disperata Conte ha annunciato il rinnovo della cassa integrazione. “Non abbandoniamo per strada i lavoratori, non consentiremo licenziamenti”, ha affermato il presidente. Ha quindi poi annunciato lo stanziamento di ben 25 miliardi di euro pro fronteggiare la situazione.

Un sacrificio importante, ma decisivo e necessario. “Si tratta di una politica molto onerosa dal punto di vista finanziario, ma in Italia non vogliamo la disoccupazione”, ha sostenuto il premier sulla cassa integrazione.

