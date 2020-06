Sconvolgente caso a Caltanissetta, dove le forze dell’ordine hanno scoperto i corpi senza vita di due fratelli imprenditori. Si sospetta una lapidazione.

Due corpi senza vita e semicarbonizzati sono stati ritrovati a Caltanissetta, in Sicilia, ed appartenevano a due fratelli imprenditori. Il caso ha sconvolto gli abitanti del posto, visto che le forze dell’ordine hanno ritrovato i due corpi carbonizzati al fianco di un auto. Dopo i primi studi è emersa l’identità delle due vittime. Stiamo parlando di Filippo e Calogero La Monaca, due fratelli imprenditori agricoli ultrasettantenni.

La loro scomparsa risulta ancora più misteriosa, specialmente se si pensa all’età dei due imprenditori. I due, nativi di Canicattì, sono stati uccisi nel pomeriggio di ieri, e secondo gli agenti il loro viso prima di essere bruciato è stato preso di mira con delle pietre. C’è voluta la targa dell’auto per risalire ai fratelli La Monaca, visto i due visi sfigurati.

Caltanissetta, uccisi i due fratelli imprenditori: il precedente del 1990

La stessa sorte di Filippo e Calogero toccò anche al terzo fratello La Monaca. Infatti nel 1990 fu ucciso Antonino La Monaca proprio all’inizio della guerra di mafia tra Cosa nostra e Stidda. La guerra tra le due organizzazioni di criminalità organizzata insanguinò il cuore della Sicilia iniziando proprio con l’uccisione di Antonino, per poi seguire con diversi omicidi di mafia.

Proprio in quel periodo Filippo e Calogero finirono in un’indagine, sospettati di aver compiuto un altro omicidio. Dopo l’inchiesta però, Filippo e Calogero ne uscirono puliti, con le indagini delle forze dell’ordine che non arrivarono ad una conclusione.

Adesso, dopo l’omicidio di Caltanissetta, i Carabinieri sono ancora al lavoro per ritrovare altre tracce nella contrada Deliella. L’unica traccia ritrovata sono appunto le pietre insanguinate, che fanno pensare ad una vera e propria lapidazione. Intanto glia genti stanno anche ascoltando i familiari. Infatti la famiglia La Monaca è molto nota in zona con Calogero che fu addirittura assessore comunale oltre venti anni fa.

L.P.

Per altre notizie sul mondo della Cronaca Italiana, CLICCA QUI !