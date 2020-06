Turista morto in spiaggia mentre era in soggiorno in Italia, una notizia che ha scosso e non poco l’opinione pubblica.

Un turista è morto sulle nostre spiagge. Una storia molto particolare che sta suscitando tanti interrogativi e parecchie riflessioni. Il fatto è accaduto venerdì, a Jalta, in provincia di Venezia. Un uomo, di origini tedesche, era in spiaggia, con la moglie, a godersi le nostre bellissime coste. Ora che l’allarme COVID-19 è rientrata per buona parte dell’Italia, infatti, i turisti sono tornati ad essere attratti dalle nostre bellezze senza confronti. Ed ecco che quindi lui e la moglie hanno deciso di passare l’intera giornata in spiaggia, complice anche il weekend che stava arrivando.

Durante delle ore di spensieratezza e di delicatezza assoluta, però, ecco che è arrivato qualcosa di pazzesco e di impensabile. Ad un certo punto, infatti, l’uomo tedesco è morto proprio mentre si stava godendo il tempo in spiaggia.

Turista morto in spiaggia, trovato senza vita durante pisolino

L’uomo ad un certo punto si è appisolato sulla propria sdraio. La famiglia, dato che abitava in un hotel praticamente vicino la spiaggia, è rientrata. Non vedendo l’uomo tornare per l’ora di cena sono andati a chiamarlo ed ecco che l’orrore ha preso il posto di ogni altra emozione. La moglie, infatti, ha trovato il marito sulla sdraio come lo aveva lasciato, senza vita. Le indagini sono in corso, molto probabilmente si è trattato di un infarto.