Fase 3, da lunedì 15 giugno in alcune zone d’Italia ci sarà la riapertura dei cinema: ecco i film che potremo tornare a guardare nelle sale

Ci siamo, da lunedì 15 giugno la fase 3 si arricchisce di altre attività che saranno di nuovo possibili, come andare al cinema. Le sale cinematografiche riapriranno dopo un lungo stop a causa del Coronavirus, anche se si prevede, per ora, che soltanto circa il 10% lo faranno, soprattutto nelle grandi città. Ovviamente, come per tutti gli altri luoghi al chiuso, ci saranno delle stringenti norme di sicurezza da rispettare, come le distanze tra le persone, l’uso delle mascherine, fino all’ingresso in sala, file ordinate per evitare ogni contatto e il controllo della temperatura corporea. Il lungo stop delle riprese e della proiezioni delle pellicole hanno creato un grande danno a tutto il mondo del cinema, che ora prova lentamente a ripartire. La maggior parte delle sale, infatti, rimarrà chiusa proprio perché la capienza sarà limitata e, di conseguenza, anche gli incassi al botteghino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lutto nel cinema, si è spenta a 78 anni l’attrice Rosa Maria Sardà

Cinema, dal 15 giugno la riapertura delle sale: ecco i film in proiezione

I cinema che riapriranno continueranno la proiezione dei film interrotta al momento del lockdown, cioè i titoli già usciti prima del Coronavirus. Sono film usciti da poco e che, quindi, sono rimasti nelle sale per poco tempo ed ora avranno tempo per recuperare. Ci saranno quasi tutti i film protagonisti alla premiazione degli Oscar 2020 come Parasite, Joker, 1917 e Knives Out: Cena con delitto. Ritroveremo anche grandi successi dell’inverno come gli italiani Tolo Tolo di Checco Zalone o Pinocchio di Garrone, oltre a film d’animazione come Sonic, Playmobile: the Movie, Tappo: Cucciolo in un Mare di Guai o il sequel di Maleficent, Signora del Male.

Tra i film ancora visibili nella sale anche The Grudge, Richard Jewell, I Miserabili, Odio l’Estate, Fantasy Island, Bad Boys for Life, Jumanji: The Next Level e Birds of Prey. Sarà una cauta ripartenza, che preparerà la strada per i nuovi film in uscita. I più attesi per l’estate 2020 sono Tenet con Christopher Nolan, Mulan, il remake in versione “in carne ed ossa” del cartone animato della Disney, Wonder Woman 1984 delle DC e Dune.

LEGGI ANCHE >>> Roma, i cinema non riaprono; da lunedì solo 2 su 50 saranno operativi