Ps5 e DualSense di Sony sono stati presentati in pompa magna la scorsa settimana, ma oggi arrivano nuovi dettagli sul design.

La PS5 sarà la prossima console di casa Sony che guiderà la casa nipponica nella prossima generazione di console war. Come annunciato, nelle vacanze invernali di quest’anno, 2020, uscirà sul mercato globale insieme all’Xbox Series X. Saranno loro due a contendersi il mercato mondiale per quanto concerne le console casalinghe di altissima fascia e anche prezzo. Per ora, infatti, per quanto riguarda la console nipponica, si parla di prezzi tra i 600 ed i 700 euro secondo alcune indiscrezioni di settore. Inoltre con la presentazione di una variante della PS5 anche senza lettore, questo ha spinto in tanti a pensare ad un prezzo alto, che si abbassa sacrificando il lettore interno. Oggi però, delle fotografie hanno rivelato qualcosa che nessuno aveva notato sulla nuova console di casa Sony.

PS5 e DualSense hanno un dettaglio particolare, il leak – FOTO

Nel video di presentazione ufficiale dell’hardware, la Sony ha presentato la PS5 ed alcuni dei suoi accessori. Il tutto però è stato fatto in maniera piuttosto frettolosa, com’è anche giusto che sia per alimentare l’hype e la curiosità dei fan. Oggi, però girano su Twitter delle foto leak che che rivelano nuovi dettagli del design del pad. Infatti, stando a quanto si vede, l’intera scocca inferiore del pad della PS5 è in rilievo, con i classici simboli della PlayStation che hanno fatto la storia. X, O, quadrato e triangolo costellano l’intera scocca inferiore.

