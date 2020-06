Tragedia in provincia di Pavia, dove il marito investe la moglie con la propria auto e la uccide. La ricostruzione dei fatti

Tragedia a Corteolona, un piccolissimo paese in provincia di Pavia, dove una donna di 48 anni è stata uccisa dal marito, che l’ha investita con la sua automobile. L’omicidio è avvenuto sabato sera e, secondo le prime ricostruzioni dei fatti, sarebbe scaturito dopo una lite familiare, all’interno dell’abitazione dei coniugi. L’uomo, un 57enne, è uscito da casa con la volontà di andarsene, ha acceso l’auto ed è partito, con la moglie che è uscita per inseguirlo, ma è rimasta travolta dal veicolo. Ai carabinieri di Stradella, sopraggiunti sul posto, il marito avrebbe dichiarato di non essersi accorto della presenza della moglie e di non averla vista. L’uomo, ancora a piede libero, è indagato per omicidio colposo.

Pavia, marito investe la moglie con l’auto e la uccide: indagato per omicidio colposo

La vittima Isabella Spada è rimasta schiacciata dalla vettura, una Nissan, del marito Giorgio Giovannini, che sostiene che si sia trattato di un’incidente e non di un atto volontario. La tragedia è avvenuta sabato sera, al culmine di una lite all’interno delle mura domestiche, di fronte al figlio di soli 10 anni. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, il marito avrebbe immediatamente soccorso la donna investita, ma purtroppo era già morta sul colpo. Gli inquirenti non sono molto convinti dalla versione rilasciata dall’omicida e stanno lavorando per esaminare la precisa dinamica della vicenda.

