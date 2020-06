Patenti e revisioni auto, c’è un nuovo prolungamento europeo. Dopo la deroga offerta dal Governo italiano col decreto Cura-Italia, arriva una nuova proroga generale direttamente dall’Unione Europea.

Se la vostra patente è in scadenza e avete in programma anche della revisione dell’auto, non abbiate fretta. L’Italia, infatti, ha notificato ufficialmente il regolamento dell’Unione Europea 698/2020 che prevede la deroga di 7 mesi per la scadenza di alcuni documenti tra cui questi citati.

Patenti e revisioni auto, c’è la proroga coronavirus

Un contributo più concreto favorevole, questo, rispetto al norma del decreto Cura-Italia dello scorso marzo. Nell’occasione, infatti, il prolungamento era stato fissato fino al 31 agosto 2020 per le patenti in scadenza lo scorso 31 gennaio. Mentre adesso, le abilitazioni scadute o in scadenza tra il 1 febbraio e agosto, sono appunto prorogate a oltranza.

Tuttavia, coloro che sono invece vincolati al 31 gennaio, essendo rientrati al di fuori dell’applicazione normativa internazionale, potranno usufruire dell’estensione solo fino ad agosto 2020, come imposto dalla precedente normativa italiana, e spostandosi solo su territorio nostrano.

Per quanto riguarda invece le revisioni, coloro che hanno la scadenza fissata a febbraio 2020 potranno circolare su territorio nazionale fino al prossimo 31 ottobre 2020. Quelli con revisione scaduta nel mese di febbraio, precisamente il 29, potranno invece circolare in Italia fino al 31 ottobre 2020 e negli altri Paesi membri fino al 30 settembre 2020.

