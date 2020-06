Grave incendio in un palazzo a Palermo, morta una donna

Grave incendio in un palazzo di Palermo. Un appartamento al 9° piano è stato avvolto dalle fiamme alle prime luci dell’alba. Pronto l’intervento dei Vigili del Fuoco, con 5 squadre impegnate nell’operazione. L’edificio è stato precauzionalmente e prontamente evacuato, per rischio crolli.

Poche ore dopo sono state trovate due donne: una purtroppo non ce l’ha fatta. Un’altra è stata salvata dalle fiamme che pian piano hanno abbracciato più appartamenti. Non è ancora stata resa nota la motivazione per cui l’abitazione ha preso fuoco: l’ipotesi più concreta è quella di un corto circuito.

#Incendio al 9º piano di un palazzo nel quartiere Palagonia di #Palermo. Dall’alba 5 squadre di #vigilidelfuoco impegnate nelle operazioni: evacuato l’edificio, fiamme domate. Rinvenuto in un appartamento il corpo senza vita di una donna, salvata un’altra [#14giugno 8:45] pic.twitter.com/reTF5Jskya — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 14, 2020

