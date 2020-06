Come ogni domenica, Papa Francesco ha tenuto l’omelia durante Messa del Corpus Domini celebrata nella basilica vaticana

Papa Francesco, come ogni domenica, ha tenuto l’omelia nel corso della Messa celebrata nella Basilica Vaticana. Erano circa 50 le persone presenti all’Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro insieme al cardinale Comastri e a monsignor Lanzani. Alla messa sono seguite l’Adorazione e la Benedizione Eucaristica senza, però, la tradizionale processione a causa del coronavirus.

Il pontefice ha invitato i fedeli ad aiutare il prossimo: “Ora urge prenderci cura di chi ha fame di cibo e dignità, di chi non lavora fa fatica ad andare avanti. Queste cose le dobbiamo fare concretamente, come concreto è il Pane che Gesù ci dà. Serve una vicinanza reale e vere catene di solidarietà. Non lasciamo solo chi è vicino: Gesù nell’Eucaristia si fa vicino a noi”.

Il Papa invita ad aprire il proprio cuore

Saliente è anche il passaggio riguarda l’amore nella sua essenza più pura. “Esso – afferma il Papa – guarisce alla radice la paura e libera dalle chiusure che imprigionano. Gesù stesso ci viene incontro con dolcezza nella fragilità dell’ostia. Gesù si dona per dirci che, solo aprendoci, ci liberiamo da blocchi interiori e dalle paralisi del cuore. Il Signore ci invita anche a non sprecare la vita inseguendo molte cose inutili che creano dipendenze e poi lasciano il vuoto dentro”.

Infine chiede ai fedeli di non piangersi addosso perché “non serve a nulla”. Del resto “con Gesù possiamo immunizzarci dalla tristezza”.

