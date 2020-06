Morto a 82 anni il giornalista Pier Vittorio Marvasi

Aveva 82 anni Pier Vittorio Marvasi, si è spento questa notte nella sua abitazione a Modena. Giornalista, direttore per un breve periodo della Gazzetta di Modena, fu portavoce – nel periodo della nascita dell’Ulivo – di Romano Prodi.

Sempre attivo in ambito politico è poi diventato il presidente regionale del Corecom dell’Emilia-Romagna.

Morto Pier Vittorio Marvasi: il cordoglio

E’ scomparso Pier Vittorio Marvasi, direttore della Gazzetta di Modena nella seconda metà degli anni Ottanta. E’ stato… Pubblicato da Gian Carlo Muzzarelli per Modena su Sabato 13 giugno 2020

Stimato ed amato da tanti, portatore di saggezza e verità. Il tipico ‘amico di tutti’ che lascia un solco al cuore. Questa è l’idea che danno tutti i messaggi di cordoglio in giro sui social. Anche Gianni Cancellieri scrive un post strappalacrime per la sua scomparsa:

“21 dicembre 1937–13 giugno 2020

Oggi un altro amico del cuore è partito con biglietto di sola andata. Uno davvero speciale, al quale mi legavano un’empatia fraterna, l’amore per il «mestiere» e l’inesausto impegno per esercitarlo con dignità, l’ammirazione riconoscente per i Maestri e il sano disgusto per i cialtroni. Abbiamo condiviso decenni di passioni sociali e politiche, gioie genuine e aspri magoni, amori, figli, nipoti… e ciao.

Buon viaggio, caro il mio Pièr”.