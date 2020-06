Morto Luigi Spagnol, nella sua lunga carriera come editore era stato il primo a credere al successo della saga di Harry Potter in Italia

È morto Luigi Spagnol, nella sua Milano dove era anche nato 59 anni. La malattia, che lo aveva colpito da tempo, lo ha portato via all’affetto della moglie, la scrittice norvegese Hanne Ørstavik, dei figli Antonio e Lara, ma anche di chi lo ammirava. Perché a Spagnol dobbiamo l’arrivo in Italia della saga di Harry Potter, ma non solo.

Fu Spagnol infatti ad acquisire i diritti per l’Italia dei libri scritti da J.K. Rowling e pubblicati per la sua Salani. Un vero fenomeno editoriale anche nel nostro Paese. Come è stato ad esempio ‘Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare’ di Luis Sepúlveda. Ma anche tutti i loibri di cucina scritti da Benedetta Parodi oppure quelli di Giobbe Covatta.

Da 31 anni era alla guida di Adriano Salani Editore, per la quale ha selezionato alcuni degli autori più importanti, per ragazzi e non solo. Astrid Lindgren, l’inventrice di Pippi Calzelunghe, e Daniel Pennac, Roald Dahl e Jean Giono per citarne alcuni. Poi nel 1996 ha ricoperto la carica di direttore editorisle del marchio Ponte alle Grazie e da lì è stato un crescendo.

Nel 2005 infatti con Stefano e Achille Mauri oltre a Messaggerie Italiane ha fondato il Gruppo editoriale Mauri Spagnol. Un colosso nel quale sono entrate tutte le case editrici di proprietà delle due storiche famiglie dell’editoria nazionale. E ancora oggi era uno degli editori più apprezzatio e stimati nel panorama nazionale.

Luigi Spagnol, una vita passata a scoprire e lanciare libri di successo

Luigi Spagnol era cresciuto in letteralmente a pane e libri. Suo padre Mario ionfatti aveva lavorato per Bompiani, Feltrinelli, agli Oscar Mondadori e nella Rizzoli. Nel 1979, gli venne affidato da Luciano Mauri il rilancio della Longanesi, casa editrice che guidò per vent’anni. Invece la mamma, Elena Vaccari, ha pubblicato diversi libri di gastronomia, con la firma Elena Spagnol.

L’incontro con Harry Potter l’aveva racciontato così: “Non mi ero accorto che fosse un fantasy, ho pensato subito che fosse un classico per bambini. Dal primo libro non si intuisce quello che diventerà in seguito. Ho pensato che avrebbe venduto per molti anni a venire, come Roald Dahl o Pippi Calzelunghe. Lo pensavo a quel livello lì… Il fenomeno non era immaginabile”.

Stefano Mauri, presidente di GeMS Gruppo editoriale Mauri Spagnol, ha voluto ricordarlo così: “Per me è stato come avere un fratello sul lavoro. In più di trent’anni abbiamo condiviso tante avventure. Luigi era una persona di sostanza, non badava agli onori. Ora però voglio che sia chiaro a tutti chi è scomparso. È scomparsa la persona che con i suoi successi editoriali ha dimostrato più volte negli ultimi trent’anni di sapere meglio di chiunque altro che cosa è un libro”.