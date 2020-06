Per sostenere l’iniziativa ‘Global Goal: Unite For Future’, la popstar statunitense Miley Cyrus ha chiesto aiuto al premier Conte, che non ha atteso troppo per risponderle

‘Global Goal: Unite For Future‘ è un’iniziativa lanciata da Global Citizen negli Stati Uniti, che ha come obiettivo quello di rendere la battaglia contro il Coronavirus maggiormente paritaria, con accessi ai vaccini equi e universali. La popstar americana Miley Cyrus ha preso a cuore la vicenda, tanto da chiedere supporto ai principali leader politici europei.

Tra questi, ovviamente, la giovane cantante ha menzionato anche il premier italiano Giuseppe Conte. In alcuni dei suoi tweet, la ex Hannah Montana si è rivolta direttamente a lui, menzionandolo e chiedendo aiuto. “L’Italia e il mondo sono uniti per il Black Lives Matter” ha scritto: “Bisogna esserlo anche per affrontare il Covid-19. Giuseppe Conte, aiutaci anche tu!“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Arrestato Paolo Massari, l’ex assessore accusato di stupro

Miley Cyrus, l’appello al premier Conte: “Ce la faremo uniti”

All’appello della popstar statunitense Miley Cyrus, non si è fatta attendere la risposta del premier Giuseppe Conte. “L’Italia si è sempre mossa per la battaglia contro il virus e per un vaccino universale” ha scritto Conte: “Cooperazione fondamentale: insieme ce la faremo“. Anche altri leader europei sono stati menzionati da Miley Cyrus, per un supporto internazionale nei confronti di ‘Global Goal: Unite For Future’, una campagna di sensibilizzazione lanciata da Global Citizen.

La Cyrus, entusiasta della risposta ricevuta dal premier italiano, ha immediatamente retweettato e ringraziato personalmente Conte. “Grazie mille! Vogliamo dare accesso al vaccino per il Coronavirus a tutti, compresa la comunità nera“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, torna la paura in Cina: altri 57 contagi, è record da aprile