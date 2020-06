Altra giornata di meteo instabile sulla penisola durante questa domenica. Andiamo quindi a vedere dove cadranno temporali e grandinate.

Sarà un’altra domenica con un meteo instabile per la nostra penisola, grazie ad un vortice di alta pressione in arrivo sulle regioni del Nord Italia. Infatti durante questa domenica avremo condizioni di instabilità da diversi angoli del paese. Così anche in queste ore avremo forti temporali che potrebbero diventare grandine nel corso della giornata.

Se nelle giornate precedenti il maltempo campeggiava sulle regioni di Nordovest, oggi la maggior parte delle precipitazioni le avremo a Nordest. Infatti l’intero settore di NordEst sarà ricoperto dalle precipitazioni, che poi si estenderanno fino alle regioni centrali. Su questi due settori avremo quindi un contesto turbolento, con rovesci sparsi che colpiranno maggiormente l’area settentrionale del Veneto, l’est della Lombardia e a scendere molti settori della Toscana centrale fino al Sud delle Marche. Altrove invece avremo una calma apperente, specialmente al Sud Italia.

Meteo, ancora instabile al Centro-Nord: la situazione

Sarà una domenica instabile su gran parte della penisola, con ancra p’0iogge che mineranno la calma meteorologica del paese. Infatti le precipitazioni scenderanno a Nordest e ben presto si estenderanno su tutto il centro. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sulla penisola, osservando i tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia, avremo un meteo particolarmente instabile. Infatti le piogge colpiranno soprattutto il Triveneto, la parte est della Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. Avremo così spiccate perturbazioni su quasi tutto il settore. Le temperature, nonostante le continue piogge, rimarranno stabili con massime tra i 23 ed i 29 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo uno spiccato maltempo su tutte le regioni. Infatti già dal mattino le piogge colpiranno l’Emilia Romagna, per poi estendersi ben presto su Umbria, Marche e Abruzzo. Lievi piogge nel Lazio, dove invece avremo una giornata maggiormente soleggiata. Le temperature registreranno un lieve calo, con massime tra i 24 ed i 27 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una giornata in cui regnerà un’apparente calma. Infatti avremo un clima soleggiato su gran parte delle regioni, con qualche velatura più intensa su Campania e Puglia. Così qualche fenomeno cadrà nel pomeriggio tra alta Campania e Gargano. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra i 24 ed i 29 gradi.

