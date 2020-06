Giorni movimentati per Mara Venier e Tiberio Timperi che si stuzzicano a tono in botta e risposta

Come sempre Mara Venier in diretta con Domenica In su RAI 1 ha ospitato numerosi amici della trasmissione. Gianna Nannini, Christian De Sica, Nek e tanti altri. Uno degli ospiti è stato Stefano De Martino, molto chiacchierata la sua love story che sembra essere giunta al termine con Belen Rodriguez. Tuttavia, l’argomento non è stato per niente toccato, la showgirl Argentina non è stata per niente menzionata.

Non sono mancati però momenti di discussione durante il collegamento dagli studi RAI di Napoli di Stefano De Martino. Mara Venier, infatti, ha dato una stoccata fulminante al collega Tiberio Timperi.

Mara Venier contro Tiberio Timperi

Durante una puntata di Unomattina in Famiglia, Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti avrebbero ironizzato sulla conduttrice ed il suo infortunio. “L’inquadratura del piede rotto è stata la punta d’ascolto del programma. Sono dati ufficiali”. Questa sarebbe una delle frasi pronunciate nei confronti di Mara Venier ed il suo programma su RAI 1, Domenica In.

Inizialmente Mara Venier aveva risposto con un post su Instagram, prontamente rimosso. La risposta è infatti arrivata in diretta. Durante il collegamento con Stefano De Martino, la conduttrice ha approfittato per dire: “Colgo l’occasione per ricordare che non è la mia gamba a fare audience. Lo sono i sacrifici per ciò che faccio io e tutta la squadra di Domenica In. È così che si fa successo: con una grande squadra”.