Infarto durante travaglio, una situazione davvero pazzesca quella che è stata registrata all’ospedale di Arezzo, con un caso a dir poco particolare.

Una donna incinta si è recata alle 6 di questa mattina in ospedale. La ragazza, di anni 31, era in preda a forti dolori, essendo entrata in travaglio. Dopo essere stata accolta nella struttura ospedaliera di Gruccia, la giovane è stata subito soccorsa per avviare le procedure del parto. Purtroppo, però, le cose non sono assolutamente andate come ci si aspettava e tutto è diventato velocemente sempre più difficile. Nel bel mezzo delle contrazioni, infatti, la 31enne si è sentita male ed ha accusato forti dolori al metto. Era un infarto durante il travaglio.

Infarto durante travaglio, 31enne muore mentre partorisce

I medici l’hanno soccorsa ma hanno ritenuto fondamentale prima concludere le procedure per il parto del feto.”E’ iniziato il travaglio ma la donna è andata, in poco tempo, in arresto cardiaco”, si legge nel rapporto pubblicato dall’Asl. Si è quindi proceduto con il cesario d’urgenza per cercare di liberare la piccola. “la bambina è nata pochi minuti dopo l’arresto cardiaco della madre”, si legge.I medici hanno quindi tentato di riprendere la 31enne in ogni modo possibile, sperando di recuperarne i parametri. “hanno tentato per due ore di rianimare la donna ma senza esito”, si legge.