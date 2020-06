Via al calcio italiano, ma Gabriele Gravina rilancia: sì al tifo sugli stadi

Il calcio italiano è appena ripartito con due semifinali di Coppa Italia, a breve ripartirà la Serie A ed una delle industrie più importanti del Paese torna a respirare. Se da un lato c’è l’aspetto economico che ruota attorno al calcio, dall’altro c’è quello sociale che porta il Paese verso una rinascita.

Rinascere è giusto, ma farlo con prudenza lo è ancora di più. E’ giusto che un Paese torni alla normalità, ma con le corrette norme di sicurezza: il virus finora non ha scherzato. Troppe vittime e troppa facilità di contagio hanno messo in ginocchio l’intera Italia.

FIGC, Gravina dà una speranza ai tifosi

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato ospite ai microfoni di Radio Deejay: “Ho pensato ad una strana coincidenza. Venerdì saremmo dovuti partire con Italia-Turchia, ed invece è ripartito il calcio italiano: questo credo che sia motivo di grande orgoglio”.

Ma Gravina viene stuzzicato su un tema molto caldo, a cuore di tutti gli italiani appassionati del calcio: “Manca ancora un tassello, che a me sta molto a cuore – ha detto il presidente della FIGC – la partecipazione dei tifosi, che spero avvenga in tempi molto rapidi. Mi auguro che per i primi di luglio si possano riaprire le porte agli spettatori. La prima settimana, massimo metà luglio: vorrebbe dire che il nostro Paese è uscito da questo momento particolarmente buio”.