Fase 3 Francia, Macron annuncia il cambio di marcia: dal 15 giugno riaprirà tutto a cominciare dalle scuole e il Paese non cancellerà il suo passato

Fase 3 Francia, il presidente Emmanuel Macron ha rotto il lungo silenzio sulla situazione attuale e rassicurato la nazione. Dal 15 giugno comincia un’epoca nuova per tutti. “Da domani gli asili, le scuole elementari e le medie si prepareranno ad accogliere tutti gli studenti in modo obbligatorio. E dal 22 giugno secondo le normali regole di presenza”.

Ma non è tutto, perchè oltre alle frontiere, come diversi Paesi dell’Area Schengen, sono pronti a riaprire anche bar e ristoranti. Ovunque, compresa Parigi e la sua regione che sono state dichiarate ufficialmente zona verde e quindi libere da ogni possibile contaminazione da virus.

Macron ha sottolienato come la Francia non debba vergognarsi del bilancio fatto registrare tra morti e ammalati perché “lo Stato ha tenuto e abbiamo reagito «meglio di altri, di fronte a un virus che ci ha colpito con più forza”.

La parola d’ordie oper Macron è voltare pagina. Per quedsto al massimo dal 22 giugno tutti gli istituti dovranno accogliere gli alunn. Non una frase a caso ché in effetti alcune scuole hanno già riaperto il mese scorso ma solo un quinto degli alunni è tornato in aula. In ogni caso l’anno scolastico finirà il 4 luglio, quindi è solo un pro forma.

Macron chiede di rilanciare il Paese, ma non tollera nessun revisionismo



Emmanuel Macron ha sotttolineato che il virus non è scomparso, ma è già una vittoria tornare al tornare al lavoro e ritrovare il gusto della libertà. La Francia in questo periodo ha pagato la cassa integrazione a circa 12 milioni di lavoratori anticipando più di 500 miliardi di euro. Ma il presidente assicura che non saranno aumentate le tasse per sostenere le spese aggiuntive.

Nessun accenno alle sue possibili dimissioni, ventilate un paio di giorni fada ‘Le Figaro’. Piuttosto la volontà di una Francia che conti di più in una Europa unita. “Dobbiamo andare verso un’Europa più forte, solidale e sovrana rispetto alla Cina, agli Stati Uniti, e al disordine mondiale”, ha detto.

Capitolo a parte, quello relativo alle violenze e alle manifestaziioi contro il razzismo. Giustificate, ma il passato non si tocca: “”Non cancelleremo nessun nome dalla nostra storia, non abbatteremo statue. Guardiamo con lucidità alla nostra memoria, al nostro rapporto con l’Africa con un dovere di verità. Una battaglia nobile non deve essere tradita da una revisione falsa o astiosa del nostro passato”.

Il presidente ha ribadito la tolleranza zero contro il razzismo, l’antisemitismo e le discrimazioni. Ma ha voluto anche rassicirare le forze dell’ordine, preeoccupate di fronte alle nuove misure annunciate dal governo per limitare incidenti nel fermo di sospetti: “Non costruiremo il nostro avvenire nel disordine. Senza ordine repubblicano non c’è libertà né sicurezza”.