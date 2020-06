Tensione tra Polonia e Repubblica Ceca. Infatti l’esercito polacco ha invaso la Repubblica Ceca ma per errore, l’esercitazione non era stata cominicata.

Un’invasione inaspettata quella di un paese che fa parte sia dell’Alleanza atlantica e dell’Unione europea, che ne ha invaso un altro. Un errore che ha causato non poche tensioni, quello dell’esercito polacco, che per sbaglio ha invaso la Repubblica Ceca.

La Polonia però subito si è presa le sue responsabilità, con il governo che ha chiesto scusa al paese Ceco, attraverso un comunicato ufficiale. Il blitz dell’esercito della Polonia è arrivato in una zona di tregua e non era altro che un’esercitazione, che però non è stata comunicata al paese confinante.

A creare tensione è stato il motivo dell’esercitazione polacca. Infatti tale esercitazione è stata effettuata con l’obiettivo dichiarato di addestrare i sempre piú numerosi reparti paramilitari polacchi. Tali reparti sono prevalentemente composti da giovani e ragazze ideologicamente vicini al partito sovranista di maggioranza Prawo i Sprawiedlywosc. Il partito sovranista affronterà il prossimo 28 giugno le elezioni presidenziali a suffraggio universale.

Nonostante la loro posizione radicale, però, il governo polacco non impedisce loro di entrare a far parte dell’esercito.

Esercito polacco invade Repubblica Ceca per errore: i motivi

Al momento ancora non risultano chiari i motivi dell’invasione polacca in territorio ceco. Infatti secondo Bbc e media cechi, l’esercito ha prima invaso il territorio della Repubblica Ceca e poi successivamente hanno occupato un’area attorno a una antica cappella in Slesia con un jeep Humvee ed armi pesanti.

Secondo tecnici ed operators cechi, inizialmente l’esercito polacco si è comportato in maniera aggressiva. specie nei confronti di coloro che si erano avvicinati per chiedere informazioni. L’evento la dice lunga sulla Polonia sovranista, che rischia di essere un pericolo per la pace dei paesi che confinano con la Polonia.

Fortunatamente a far tornare subito la tregua, ci ha pensato un comunicato del governo della Polonia. Infatti il governo ha diramato un comunicato ufficiale di scuse. Nonostante ciò Praga attende ancora delle spiegazioni dettagliate sul motivo dell’invasione inaspettata.

L.P.

