Donald Trump, dubbi sulla salute: per il presidente americano un compleanno amaro dopo le ultime illazioni anche se lui smentisce

Donald Trump, dubbi sulla salute o forse no. Alcune immagini della sua fresca visita all’Accademia Militare di West Point stanno facendo il giro del web alimentando i sospetti su una possibile malattia. E così ‘The Donald’, che oggi ha compiuto 74 anni, ancora una volta è stato al centro delle illazioni.



Ma cosa mostrano quei filmati? In alcune scene iniziali Donald Trump sembra mostrare evidenti difficoltà nel bere un bicchiere d’acqua. Li impugna con due mani, invece che una sola, e pare faticare a portarlo verso la bocca. Secondo Bandy Lee, uno psichiatra di Yale che ha twittato immediatamemnte, “è un segno di persistente problema neurologico“. E se ci fossero altri segnali di questo tuipo, secondo lui servirebbe unimmediato controllo da uno specialista.

Effettivamente però Trump già in passato, come mostrano altre immagini, ha l’abitudine di usare entrambe le mani per bere, almeno in pubblico. Ma non è tutto, perché successivamente sembra mostrare difficoltà nel pronunciare il nome del generale Douglas MacArthur, eroe della Seconda Guerra Mondiale. E se non bastasse, in un altro video, sempre a West Point, vediamo il presidente che sta scendendo da una rampa con un passo lento e incerto. Altro segnale che dimostrerebbe le sue cattive condizioni di salute.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morte Floyd, Trump contro i manifestanti: “Non inginocchiatevi”

Donald Trump si difende, ma molti sondaggi lo piazzano indietro



I video di Donald Trump sono diventatri virali, la stampa americana ci ha ricamato sopra il giusto. Fino a oggi quando è stato lui in prima persona a giustificarsi su Twitter: “La rampa era ripida, senza scorrimano e scivolosa. L’ultima cosa che voglio fare è cascare in modo che le fake news si divertano. Gli ultimi tre metri ho anche corso”.

E sempre oggi ha anche deciso di prende posizione contro il calcio statunitense dopo averlo già fatto con la NFL, il campionato di football. La US Soccer infatti ha liberalizzato la possibilità di inginocchiarsi in segno di protesta durante l’inno nazionale. Una scelta che lui non approva e così ha ribadito che non seguirà più nessuna partita dei due sport.

In realtà però a preoccupare Trump, più che le condizoni di salute sono i sondaggi. Il più recente e affidabile, quello della CNN sille prossime Presidenziali lo piazza 14 punti dietro a Joe Biden. Quattro anni fa, comunque, davano Hilary Clinton in leggero vantaggio anche dopo le votazioni e prima del verdetto. Come è andata a finire lo sappiamo tutti ma intanto il suo tasso di popolarità è ai minimi storici. E soprattutto a più di uno statunitese su due non piace come è stata gestita a livello centrale l’epidemia da Coronavirus. In fondo però già un anno fa il crollo era stato notevole e poi si è ripreso.