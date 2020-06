Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, si scaglia contro Lucia Azzolina. Durissimo attacco del governatore al ministro dell’istruzione.

Vincenzo De Luca si scaglia contro Lucia Azzolina, ministro dell’istruzione. Il presidente della Regione Campania, con tutta la schiettezza che lo contraddistingue, si è pronunciato via Facebook attraverso un post relativo alle scuole campane.

“È stato completato questa mattina, alla vigilia dell’insediamento delle commissioni degli esami di maturità, il Piano della Regione Campania “Scuole sicure”, screening di massa con tamponi, dedicato al personale docente e non docente”, spiega il politico snocciolando anche i numeri.

De Luca attacca il ministro dell’istruzione

Sono stati infatti 21.345 in totale i soggetti controllati via screening, 12.862 le persone sottoposte a tampone su base volontaria. La percentuale di adesione, evidenzia il governatore, è stata pari al 60,3 per cento e senza nessun positivo riscontrato.



Numeri e strategia che inorgogliscono De Luca. “Lo screening per i commissari degli esami di maturità e per tutto il personale scolastico è stata una iniziativa unica in Italia”, evidenzia infatti il 71enne. “È la prima operazione del programma che proseguirà in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico, e che prevede il monitoraggio sanitario del personale docente e non docente per dare tranquillità alle famiglie”, aggiunge.

Un atto di responsabilità, così lo definisce un De Luca poi furente contro la ministra Azzolina: “Come è del tutto evidente, la nostra è una posizione opposta a quella del Ministro dell’Istruzione, che ancora una volta dimostra atteggiamenti o irresponsabili o provocatori verso i docenti e le famiglie”.

Ma non finisce qui. Il governatore, infatti, incalza fino a chiedere le dimissioni della donna: “Un ministro che propone l’apertura dell’anno scolastico il 14 settembre, per chiudere poi tre giorni, poi riaprirle e richiuderle ancora, in qualunque Paese civile sarebbe invitato a dare le dimissioni. Lavoreremo nei prossimi giorni, per quello che sarà possibile, per evitare questa vergogna”.