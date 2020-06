Coronavirus, il Governatore della Toscana lancia un allarme: molte regioni italiane stanno commettendo un errore. Ecco a cosa si riferisce il politico.

Gran parte dell’Italia sta commettendo un errore. Lo evidenzia Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, con un lungo sfogo affidato alla propria pagina Facebook. Il riferimento è all’uso, presto, non più obbligatorio delle mascherine annunciato già da vari enti regionali.

Coronavirus, Rossi frena sulla rimozione delle mascherine

Come evidenzia il politico, per quanto la situazione sia oggettivamente migliorata, la minaccia è comunque dietro l’angolo: “Posso sbagliarmi, ma i dati sui nuovi casi, per quanto in calo, dimostrano che il virus persiste e che nessuno può dare la sicurezza che tutto sia solo un brutto ricordo”. Sì alla convivenza, ma non all’esposizione: “In ogni caso, è bene continuare con le doverose precauzioni e i corretti comportamenti”.

Ma più che attenzione ed equilibrio, Rossi intravede frenesia in Italia. E non solo dai cittadini, ma anche dalle Istituzioni: “Leggo – si continua a leggere nel post – che con tanta fretta in alcune regioni ben più colpite da Covid 19 della regione Toscana ci si affretta a dichiarare finito, a breve, l’obbligo delle mascherine. Mi sembra un errore che mette a rischio la salute dei cittadini dell’intera Italia”.

Ciò che invece Rossi rimuoverebbe, e rimuoverà, è invece l’utilizzo di un altro strumento finora utilizzato: “Credo invece che si debba fare a meno dei guanti, almeno quando non si maneggiano generi alimentari, purché la pulizia e l’igiene delle mani sia rigorosamente rispettato. Lavorerò su questo nei prossimi giorni”.

