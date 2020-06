Coronavirus, possibile svolta vaccino. La soluzione definitiva, riferisce Walter Ricciardi, potrebbe arrivare già entro il 2020. Ecco il piano italiano per l’immunizzazione e chi avrebbe la priorità.

Vaccino coronavirus, possibile svolta entro il 2020. Lo riferisce Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, in un’intervista per La Repubblica oggi in edicola. “Anche se in questo momento nessuno può dire al 100 per cento che arriveranno in fondo, se lo faranno potremo avere le prime dosi alla fine di quest’anno”, commenta il medico.

Coronavirus e il vaccino, il piano italiano

Ma c’è fiducia dalle Istituzioni italiani. C’è soprattutto nei confronti degli studi dell’AstraZeneca, azienda biofarmaceutica con sede a Londra: “Il loro è il vaccino in fase di sperimentazione più avanzata, cioè nella 2. Lo stanno provando su 10 mila volontari. Rispetto agli altri gruppi che lavorano sullo stesso obiettivo hanno almeno sei mesi di vantaggio”, spiega infatti l’esperto.

Il Governo italiano, a tal proposito, ha già raggiunto un accordo con Francia, Germania e Olanda per la distribuzione del medicinale appena sarà pronto. Il motivo – spiega Ricciardi – è il seguente: “Altri, come Gran Bretagna, Usa e India, oltre al consorzio mondiale che dovrebbe dare il vaccino ai Paesi più poveri”.

Potrebbe interessarti anche —–> Scuola, esami di Maturità 2020: domani il sorteggio e il calendario

In attesa di ulteriori conferme, è già pronta una solida gerarchia per l’ordine dei vaccini: “Intanto verrà dato al personale sanitario, alle categorie a rischio, per età o patologie, e a militari e forze dell’ordine. Poi piano piano toccherà a gli altri. Andranno organizzati servizi sanitari, centri vaccinali e medici di famiglia, per coprire più rapidamente possibile la popolazione”.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24