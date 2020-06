Chiuso canale Youtube di Radio Radio Tv, arriva la denuncia dello speaker Matteo Brandi: “E’ la censura più grande della storia di Youtube, ecco cosa è successo”.

“Una notizia gravissima: hanno cancellato il canale Youtube di Radio Radio Tv”. Esordisce così il giornalista Matteo Brandi in un video denuncia. Lo speaker non appartiene all’emittente radiofonica citata, ma ne ha comunque abbracciato la causa.

Chiuso canale Youtube di Radio Radio Tv

Il tutto è iniziato stamattina, quando è stato misteriosamente oscurato il canale. Ora, dopo giorni incalzanti tra coronavirus e critiche e retroscena all’attuale Governo, non è più possibile risalire alle interviste realizzate dalla piattaforma di controinformazione.

“Un canale che raggiungeva milioni di italiani con numeri straordinari. Un canale che ha fatto in maniera egregia contro-informazione, soprattutto negli ultimi mesi riguardo il coronavirus e i poteri forti. Veramente una fonte inesauribile per ascoltare finalmente il suono dell’altra campana, quello che non si ascolta mai nei grandi media”, evidenzia Brandi.

Google, un mese fa, ha annunciato una stretta su Youtube per quanto riguarda fake-news e teorie complottiste, ma al momento non c’è una spiegazione ufficiale se non “violazione delle Norme della community di Youtube”. “Questa è una delle censure più clamorose della storia di Youtube. Un canale così importante che è stato letteralmente tagliato via, spento”, continua Brandi.

Da lì segue un monito: “Quando vanno a magnificare il futuro digitale in cui tutti sono digitale e in cui tutti fanno con un click, pensate che in questo futuro un potere che on vi vuole avere tra le scatole può spegnervi. In quel momento non potere più comprare niente, non potete comprare cibo o medicina. Da quel momento diventate un fantasma della società con un solo click”.