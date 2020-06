Calciomercato Juventus, bomba in arrivo dalla stampa spagnola anche se riguiarda una squadra di Premier League. Pronta un’offerta mostruosa

Calciomercato Juventus, dalla Spagna è partita una voce che, se confermata, cambierebbe tutto nelle strategie juventine e non solo. Ma soprattutto spiegherebbe l’opaca presatazione dell’altra sera di Cristiano Ronaldo contro il Milan in Coppa Italia. Al di là del penalty sbagliato, il portoghese è stato avulso dal resto della squadra per tutto il matche e ora forse sappiamo perché

Secondo alcuni quotidiani e soprattuttyo la rivista ì’Don Balon’, il futuro di CR7 non sarà più a Torino nonostante un contratto fino al 2022. L’investimento sino ad oggi non ha reso quanto la dirigenza pensava di poter monetizzare, non solo come trofei, e il suo ingaggio da 31 milioni pesa notevolmente. Ecco perché la prospettiva di vederlo partire a settembre non è remota e c’è una candidata seria.

Non il PSG, che opure avrebbe i mezzi economici per portarlo a Parigi e allestire un super attacco con Mbappè e Icardi. E nemmeno un suggestuivo ritorno al Real Madrid, ma piuttosto il rientro in Premier League. Perché il Chelsea avrebbe pronta un’offerta da 120 milioni di euro, più alta di quello che è costato Ronaldo due anni fa.

La proposta di Roma Abramovich è dettagliata ed è già stata presentata a Jorge Mendes, il potentissimo agente di Ronaldo (e non solo). Il suo ruolo era stato decisivo per portarlo a Torino nel 2018, potrebbe di nuovo esserlo per un cambio in corsa. Un colpo che, se portato a termine, cambierebbe davvero tutto, per i londinesi ma anche per i bianconeri.

Chelsea su Cristiano Ronaldo, ma la Juve ha già pronto un altro colpo



Il Chelsea ha come suo obiettivo primario quello di rilanciarsi in Premier ma soprattutto a livello europeo in Champions League. Ha già concluso l’ingaggio di Hakim Ziyech dall’Ajax, sta per concludere anche quello del tedesco Timo Werner pagando la clausola al Lipsia. E ha messo nel mirino anche il talento di Kai Havertz, altro attaccante, ma del Bayer Leverkusen. Cristiano Ronaldo però è tutto un altro pianeta e per lui i tifosi potrebbero anche cancellare la rivalità con lo United.

Per ora solo voci di una trattativa che deve essere ancora imbastita. Intanto però la Juve si sta muovendo in entata e vuoe, chiudere l’ingaggio del francese Houssem Aouar, seguito anche da Manchester City e Real Madrid. Secondo Calciomercato.com, il ds Paratici sarebbe pronto a presentare la prima offerta al Lione. Un prestito con obbligo di riscatto, per una cifra tra i 50 e i 55 milioni di euro. Nell’affare con il Lione potrebbero entrare anche Demiral o Matuidi che però, se dovesseero lasciare Torino, puntano ad altri club.