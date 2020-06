Arriva un drastico provvedimento della Polizia di Atlanta, che ha licenziato un agente reo di aver ucciso un manifestante afroamericano durante gli scontri.

Continuano le rivolte negli Usa, con violenti scontri anche in Georgiia, ad Atlanta, dopo che un agente ha ucciso un altro afroamericano. L’afroamerica ucciso si chiamava Rayshard Brooks aveva 27 anni, ed è stato ucciso reo di aver dormito in macchina. Un’ennesima ingiustizia per mano delle forze dell’ordine statunitensi che non fanno altro che alimentare questo clima di terrore.

Infatti, nonostante il virus, non si fermano le proteste degli americani che cercano un cambiamento immediato nella legislazione americana. A dare un segnale forte, però, ci ha pensato proprio lo stato della Georgia, che dopo l’evento di Atlanta ha deciso di licenziare l’agente. Gli altri agenti coinvolti nella scena del delitto, sono stati trasferiti in lavori d’ufficio. Intanto nella notte sono proseguite le rivolte nella città del Georgia.

Atlanta, agente uccide afroamericano: continuano le proteste

Ad uccidere il povero 27enne Rayshard Brooks, ci ha pensato il grilletto dell’agente Garrett Rolfe, del dipartimento di Polizia di Atlanta. Il tutto è avvenuto durante un arresto, in cui Rayshard era nella propria auto a dormire.

L’incidente ha scatenato la rabbia del popolo della città della Georgia, che nella notte ha dato luogo a scontri con la forza dell’ordine, ma non solo. Infatti i manifestanti hanno deciso di dar fuoco ad un fast food di nome Wendy’s, che nei giorni scorsi non aveva appoggiato la campagna #BlackLivesMatter.

Così venti giorni dopo la morte gi George Floyd, la comunità americana piange la scomparsa di un altro afroamericano, una mossa poco astuta quella della Polizia che non fa altro che gettare benzina sul fuoco. Vedremo se nei prossimi giorni si intensificheranno le proteste anche nello stato della Georgia.

L.P.

