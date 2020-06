Continua ad aggiornarsi l’app di messaggistica WhatsApp, con tante novità in arrivo. Andiamo a vedere il contentuto dell’aggiornamento estivo.

Non si fermano gli aggiornamenti per WhatsApp, pronta a presentare tantissime novità con l’aggiornamento estivo. Infatti negli ultimi giorni, l’applicazione di messaggistica numero uno al mondo ha annunciato il maxi aggiornamento per l’estate. L’app durante il lockdown ha cercato di rinnovarsi per tenere a bada la concorrenza.

Infatti durante la quarantena abbiamo visto una crescita esponenziale di applicazioni come HouseParty, Zoom e Signal, la concorrente europea al colosso di messaggistica americano. Così WhatsApp ha ampliato le videochiamate a 50 utenti con l’estensione rooms. Poi è toccato al tema black pronto ad arrivare anche per Pc ed infine la ricerca messaggi per data. Adesso andiamo a vedere quale sarà il contenuto del maxi aggiornamento previsto per l’estate.

WhatsApp, tutte le novità dell’aggiornamento estivo

A lanciare le indiscrezioni sul nuovo aggiornamento pronto per l’estate, ci hanno pensato i ragazzi di WABetaInfo, da sempre i più attivi nel lanciare le indiscrezioni su tutte le novità presentate dall’app. Secondo WABetaInfo saranno cinque le principali novità:

Rivoluzione per Utilizzo Archiviazione : Una vera e propria rivoluzione per WhatsApp. Infatti con questa nuova funzione si potranno filtrare i risultati in modo tale da mostrare solo i file di grandi dimensioni. Sarà implementato anche un pulsante per impostare le preferenze sul tipo di ordinamento (dal più vecchio al più recente, e viceversa).

: Una vera e propria rivoluzione per WhatsApp. Infatti con questa nuova funzione si potranno filtrare i risultati in modo tale da mostrare solo i file di grandi dimensioni. Sarà implementato anche un pulsante per impostare le preferenze sul tipo di ordinamento (dal più vecchio al più recente, e viceversa). Cancella tutto tranne i preferiti : Funzione già nota per quanto riguarda la cancellazione dei messaggi. Da questa estate sarà disponibile anche per l’archiviazione dei file. Il test della nuova funzione partirà prima su iOS.

: Funzione già nota per quanto riguarda la cancellazione dei messaggi. Da questa estate sarà disponibile anche per l’archiviazione dei file. Il test della nuova funzione partirà prima su iOS. Supporto a ShareChat : Sarà il nuovo supporto di WhatsApp per visualizzare le anteprime dei video, senza abbandonare l’app.

: Sarà il nuovo supporto di WhatsApp per visualizzare le anteprime dei video, senza abbandonare l’app. Ricerca immagine su Web : Una delle novità più attese sull’applicazione, e che riguarderà la limitazione dell’inoltro di fake news. Infatti se il sistema noterà che l’immagine è stata inoltrata per più di quattro volte, sosituirà automaticamente il pulsante “Inoltra” con un nuovo pulsante “Ricerca Web”, colelgato direttamente a Google.

: Una delle novità più attese sull’applicazione, e che riguarderà la limitazione dell’inoltro di fake news. Infatti se il sistema noterà che l’immagine è stata inoltrata per più di quattro volte, sosituirà automaticamente il pulsante “Inoltra” con un nuovo pulsante “Ricerca Web”, colelgato direttamente a Google. Nuovo colore per i fumetti dei propri messaggi in uscita con il tema scuro: Il verde classico di WhatsApp, sarà sostituito da un verde tendente al blu se imposterete il tema scuro.

L.P.

