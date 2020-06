La vita di Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, potrebbe presto diventare una serie tv: a proporlo sarebbero state Netflix e HBO. Tutti i dettagli

Negli ultimi anni è una delle showglirl in ascesa più conosciute in Italia, soprattutto dai moltissimi appassionati di calcio. Wanda Nara, attuale moglie e procuratore dell’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi, ed ex di un altro calciatore come Maxi Lopez, dai salotti televisivi del pallone è passata a condurre il Grande Fratello Vip ed una delle star del web e dei social per i suoi scatti bollenti. Tutto questo ha attirato l’attenzione di due colossi della tv via cavo come Netflix e HBO, pronti a realizzare una serie televisiva sulla vita della 34enne argentina. Ad annunciarlo è stata proprio Wanda, che in un’intervista al quotidiano argentino ‘Gente’ ha affermato di essere al lavoro per scrivere la sceneggiatura delle sua vita.

La vita di Wanda Nara in una serie tv: Netflix e HBO pronti alla produzione. Le storie piccanti della showgirl argentina

“Due aziende molto importanti come Netflix e HBO mi hanno proposto di raccontare la mia vita in una serie tv – ha dichiarato lady Icardi – Sto cominciando a scrivere la sceneggiatura, se dovessi iniziare il racconto dall’infanzia non basterebbe un’altra pandemia per avere il tempo di vederla tutta”. L’ex modella svela il progetto: “Molte persone pensano di sapere tutto su di me, ma ci sono alcuni dettagli piccanti che nessuno conosce. Un parte verrà girata in Argentina, mentre buona parte in Europa. Non so ancora mi interpreterà“. Wanda Nara è molto nota nel mondo del calcio e del gossip, per essere stata la moglie di Maxi Lopez, poi tradito con l’amico e collega Mauro Icardi, storia di cui si è parlato all’infinito. negli ultimi anni è diventata l’agente dell’attaccante del Psg, creando molti problemi tra il marito e l’Inter, la sua vecchia squadra.

