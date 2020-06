Vaccino Coronavirus, ministro Speranza sottoscrive contratto: ecco i dettagli del nuovo accordo con Germania, Francia e Olanda.

Arrivano altri importantissimi aggiornamenti per quel che riguarda la questione del vaccino contro il Coronavirus. Proprio in questi istanti – secondo quanto riportato dall’Ansa – il ministro della Salute, Roberto Speranza, avrebbe infatti sotto sottoscritto un contratto con AstraZeneca, azienda globale biofarmaceutica svedese-britannica, per il rifornimento di 400 milioni di dosi per l’intera popolazione europea. La firma arriva in seguito all’alleanza stretta tra il nostro paese e i Ministri della Salute di Germania, Francia e Olanda.

Vaccino Coronavirus, le parole di Speranza

Ecco quanto ammesso dallo stesso Speranza sulla propria pagina Facebook: “Il candidato vaccino nasce dagli studi dell’Università di Oxford e coinvolgerà nella fase di sviluppo e produzione anche importanti realtà italiane. L’impegno prevede che il percorso di sperimentazione, già in stato avanzato, si concluda in autunno. Il vaccino è l’unica soluzione definitiva al Covid 19. Per me andrà sempre considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti, non privilegio di pochi“.

