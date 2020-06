Usa, polizia uccide altro afroamericano dopo una colluttazione con un agente di polizia. Altre proteste sono iniziate anche ad Atlanta.

Un altro uomo di colore è stato ucciso dalla polizia in seguito ad un confronto con gli ufficiali. Dopo il caso Floyd, ormai la tensione tra la popolazione afroamericana e le forze di polizia in USA è altissima. Nessuno dei due schieramenti ormai lascia passare nulla all’alto, in un continuo scontrarsi ed odiarsi che di certo deve spingere a riflettere. Intanto, però, un poliziotto americano poche ore fa ha ammazzato l’ennesimo uomo di colore in seguito ad una colluttazione. Il fatto è accaduto ad Atlanta, una città nota per essere popolata soprattutto da persone afroamericane. Ad essere stato ucciso è stato un 27enne afroamericano di nome Rayshard Brooks, che è morto dopo essere stato sparato. La colluttazione è avvenuta appena fuori ad uno dei tanti Wendy’s presenti in America, catena di fast food tra le più famose negli Stati Uniti.

USA, polizia uccide ennesimo afroamericano: era ubriaco – VIDEO

Secondo quanto riportato dai colleghi americani di 11 Alive, l’uomo Rayshard Brooks era in macchina ed era fermo all’entrata del drive-in del fast food. Quindi attorno alle 22:30 è arrivata una pattuglia per esaminare quanto stesse accadendo. L’uomo, che è risultato ubriaco dopo il test, stava per venire arrestato ma ha fatto resistenza. Il poliziotto che lo stava arrestando ha quindi preso il teaser ma l’uomo glielo ha rubato rubato. Subito il membro della polizia ha preso un’arma e gli ha sparato, uccidendolo.