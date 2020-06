Terremoto, forte scossa a largo di Tonga: la situazione. Il sisma è stato registrato questa mattina alle 6.07, ad una profondità di 10 chilometri

Continua a tremare la terra nella zona del Pacifico meridionale. Questa mattina, poco dopo le 6, è stata registrata dall’Usgs (United States Geological Survey), una scossa di magnitudo 5.1 a largo delle isole di Tonga. L’epicentro è stato individuato a circa 141 km a Sud-Est di Pangai (il villaggio capoluogo amministrativo del gruppo Haʻapai a Tonga).

Terremoto, forte scossa a largo di Tonga: la situazione

Lo sciame sismico che ha interessato la zona Pacifica questa mattina ha fatto registrare altre due scosse nella stessa fascia oraria. Il primo di magnitudo 4.8, mentre il secondo subito dopo di livello 5.0. Al momento non sono state segnalate vittime o persone ferite e non ci sarebbero danni rilevanti nell’arcipelago ad Est della Nuova Zelanda. Il rischio tsunami è stato subito scongiurato vista l’entità del terremoto, non tale da creare questo tipo di fenomeno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terremoto Isole Eolie, scossa di magnitudo 3.2 in Sicilia: i dettagli

Terremoto in Nevada

Circa alle 11 ora italiana, un altro forte sisma è stato rilevato negli Stati Uniti. Questa volta la città colpita è stata Tonopah, piccolo centro urbano situato a circa tre ore a nord di Las Vegas. La scossa ha avuto una magnitudo di 6.5 della scala Richter.

Parte dell’autostrada US95 è stata chiusa perché la polizia di stato e gli ufficiali dello sceriffo delle contee di Esmeralda e Minerale hanno dovuto verificarne la sicurezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terremoto Albania, trema la terra a nordovest di Tirana: magnitudo 4.2