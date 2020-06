SpaceX, oggi nuovo lancio: 60 satelliti inviati da Cape Canaveral

SpaceX, oggi nuovo lancio: 60 satelliti pronti a partire dagli Usa. Gli Starlink verranno inviati nello spazio dalla base di Cape Canaveral

Sono passate meno di due settimane da quando SpaceX e la NASA hanno lanciato due astronauti nello spazio, ma l’azienda di Elon Musk si sta già preparando per un altra missione.

Il magnate di origini sudafricane lancerà un razzo Falcon 9 nello spazio questa mattina, come parte della sua missione Starlink.

Il lancio del razzo è stato organizzato a Cape Canaveral alle 05:12 EDT (10:12 BST) e porterà in orbita 60 satelliti Starlink.

Questo è il nono lotto di satelliti Starlink, portando il numero totale in orbita a oltre 500.

Il Kennedy Space Center della NASA ha dichiarato: “SpaceX dovrebbe lanciare 60 satelliti Starlink da un Falcon 9.

“Questa sarà la nona missione a sostegno della costellazione di satelliti collegati in rete noti come Starlink.

“L’obiettivo di Starlink è quello di creare una rete che aiuti a fornire servizi Internet a coloro che non sono ancora connessi e di fornire una rete affidabile e conveniente in tutto il mondo”.

Starlink ha spiegato: “Con prestazioni che superano di gran lunga quelle della tradizionale Internet via satellite e una rete globale non vincolata dalle limitazioni delle infrastrutture di terra, Starlink fornirà Internet a banda larga ad alta velocità in luoghi in cui l’accesso è stato inaffidabile, costoso o completamente non disponibile”.

Tuttavia, diversi astronomi hanno sollevato dubbi sul fatto che uno dei satelliti potesse passare davanti a un telescopio e oscurare un’immagine.

In un recente studio, pubblicato su arXiv, i ricercatori guidati da Stefano Gallozzi, hanno scritto: “A seconda della loro altitudine e riflettività della superficie, il loro contributo alla luminosità del cielo non è trascurabile per le osservazioni professionali basate sul terreno.

“Con l’enorme quantità di circa 50.000 nuovi satelliti artificiali per le telecomunicazioni pianificati per essere lanciati in orbita terrestre le immagini astronomiche professionali verranno inevitabilmente danneggiate”.

