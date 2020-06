A Vado Ligure, un comune in provincia di Savona, un 40enne ha ucciso un gatto davanti ai vicini dopo esser stato graffiato dal felino

Questa mattina, intorno alle ore 10:30, un terribile episodio si è consumato in un abitazione a Vado Ligure, un piccolo comune nei pressi di Savona. Un uomo di 40 anni, dopo esser stato accidentalmente graffiato dal suo gatto, è andato su tutte le furie e ha deciso di “punire” il felino.

Una volta averlo preso e portato vicino al portone, l’uomo ha iniziato a schiacciarlo ripetutamente tra le ante. Il tutto davanti ai vicini e al figlio adolescente che ha provato in tutti i modi a placare la furia del padre. Sul posto è giunta poco dopo l’accaduto la polizia locale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ostia, molestano tre bambine e aggrediscono Polizia: arrestati due uomini

Savona, punisce il gatto schiacciandolo tra le ante del portone: la vicenda

La terribile vicenda che ha visto protagonista un 40enne di Vado Ligure (vicino Savona) non è passata inosservata ai vicini. Poco dopo l’accaduto, i presenti hanno chiamato la polizia locale, che è giunta sul posto qualche minuto seguente. Una volta constatato l’accaduto, gli agenti hanno portato l’uomo in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. In questo momento è ricoverato, ma non per le ferite ricevute dal gatto.

Si tratta di un’indagine a livello psichiatrico, per capire se l’uomo abbia disturbi a livello mentale. Dopo i vari accertamenti, il 40enne dovrebbe subire una denuncia a suo carico per maltrattamenti nei confronti dell’animale. La pena potrebbe essere ridotta nel caso venisse verificata a livello clinico la sua instabilità mentale.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Sequestra l’ex moglie e scappa in contromano: choc a Roma