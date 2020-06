Parigi, black bloc contro la polizia per protestare quanto accaduto a Floyd. Per le strade della capitale ci sono scontri in continuazione.

Ormai tutti sano cosa sia accaduto esattamente a George Floyd. La questione sta alzando un vero e proprio polverone che ovviamente non può posarsi facilmente. Il dolore per l’oppressione della popolazione afroamericana a causa dei secoli di oppressione e di maltrattamenti ora torna a farsi sentire più forte che mai. E le persone hanno deciso di scendere in piazza in modo decisivo, forte, per cercare di far sentire la propria voce. In America ma anche in Europa, il vento delle rivolte e delle proteste soffia con nuova forza e nuova convinzione.

Parigi, black bloc in protesta per Floyd: scontri con la polizia – FOTO

Ora, secondo le ultime notizie riportate da ANSA, è Parigi ad essere il centro di nuove proteste. In tantissimi sono scesi per le strade della capitale parigina per protestare e far sentire il proprio dissenso. In particolare ci sarebbero gruppi di black bloc disseminati in tutta la città per combattere e protestare. Negli ultimi minuti, come dimostrano delle fotografie che circolano sui social, ci sono anche degli scontri molto violenti tra i protestanti e le forze dell’ordine.

