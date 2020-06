Sabato in compagnia di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in streaming.

Dopo il primo match di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan, che ha visto l’accesso in finale dei bianconeri, è tutto pronto per il secondo ritorno della coppa nazionale. Stasera, in uno stadio San Paolo a porte chiuse, andrà in scena il match Napoli-Inter, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. All’andata finì 1-0 per gli azzurri, con uno splendido goal di Fabian Ruìz davanti ad un San Siro gremito.

Il ritorno però sembra un match impronosticabile, anche a causa dello stop di tre mesi causato dal virus. Infatti, come abbiamo visto nella partita di ieri, assisteremo ad un match dai ritmi blandi in cui il goal di Ruiz potrebbe pesare come un macigno sulle sorti dei nerazzurri. Andiamo quindi a vedere quali saranno le probabili formazioni e come assistere al match gratuitamente.

Napoli-Inter, probabili fromazioni e streaming gratuito

Sia Napoli che Inter avranno una formazione modellata sugli infortuni. Infatti tra i partenopei non ci saranno il pilastro difensivo, Kostas Manolas, e l’alternativa a centrocampo, Stanislav Lobotka. Mentre invece tra i nerazzurri saranno ben tre gli assenti: il difensore Diego Godin, il terzino Danilo D’Ambrosio ed il centrocampista Matias Vecino.

Nonostante le assenze, Rino Gattuso dovrebbe confermare il suo solito 4-3-3, con un attacco che punta sulla velocità e composto da Politano-Mertens-Insigne. Mentre invece Antonio Conte punterà sul suo 3-5-2, confermando in attacco la coppia Lautaro Martinez – Romelu Lukaku.

Ad arbitrare il match ci sarà l’arbitro internazionale Rocchi di Firenze, con Del Giovane e Ceccone come assistenti, Mariani quarto uomo e Valeri e Giallatini al Var.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

La partita sarà disponibile in chiaro su Rai 1. La stessa Rai metterà a disposizione gratuitamente il servizio di streaming Rai Play, dove si potrà assistere la partita da PC e Tablet.

L.P.

