Milano, vandali in azione contro la statua di Indro Montanelli all’interno del parco omonimo. Coperta con secchi di vernice e una scritta di denuncia

Milano, vandali in azione contro la statua di Indro Montanelli al centro di numerose polemiche negli ultimi giorni. Il monumento in bronzo, all’interno dell’omonimo giardino di via Palestro nel centro cittadino, questa sera è stato imbtrattato con della vernice rossa. E sulla base apparsa in nero una scritta: “Razzista, stupratore“, a ricordare il passato del giornalista toscano.

Secondo le prime ricostruzioni sulla statua sono stati versati non meno di quattro barattoli di vernice rossa. Poi sono stati lasciati sul posto insieme ad alcuni sacchetti di carta. La vernice è colata sul viso e poi ha ricoperto gran parte del monumento.

Uno dei primi a commentare il gesto è stato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “L’odio, la cattiveria e l’astio sono sempre più dominanti sul confronto civile e democratico. C’è da preoccuparsi seriamente”.

Tre giorni fa gli attivisti del gruppo ‘I Sentinelli’, cavalcando le manifestazioni antirazziste scoppiate dopo lʼuccisione di George Floyd, aveva attaccato. Con una lettera al sindaco Beppe Sala hanno chiesto la rimozione del monumento e che venisse cambiata intitolazione du tutta l’area verde. Nel messaggio ricordava come Montanelli avesse “fino alla fine dei suoi giorni rivendicato con orgoglio il fatto di aver comprato e sposato una bambina eritrea di dodici anni. Questo operché gli facesse da schiava sessuale durante l’aggressione del regime fascista”.

La statua di Montanelli è lì dal 2006 e il sindaco non vuole rimuoverla



La scultura in bronzo che ritrae Montanelli intyento a battere sui tasti della leggendaria ‘Lettera 22’ è stata realizzata dallo scultore Vito Tongiani. E il 22 maggio 2006, a cinqe anni dalla scomparsa, venne inaugurata nel luogo in cui il fondatore del ‘Giornale’ fu gambizzato dalle Brigate Rosse nel 1977.

Già un anno fa, l’8 marzo 2019, alcune attiviste del movimento femminista ‘Non Una di Meno’ avevano imbrattato il monumeto. Allora avevano usato vernice rosa lavabile la statua spiegando così il gesto: “Non è vandalismo, ma una doverosa azione di riscatto”.

La richiesta della rimozione e di cancellare l’intitolazione del parco a Montanelli è cominque già stata bocciata da, sindacop di Miklano, Beppe Sala. Intervistato dal quotidiano ‘Il Girono’ è stato chiaro: “Non sono favorevole. Penso che in tutte le nostre vite ci siano errori. E quello di Montanelli lo è stato. Ma Milano riconosce le sue qualità, che sono indiscutibili”.

Una posizione condivisa anche dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “Nssuno può arrogarsi il diritto di rimuovere la sua statua, di cancellare la memoria di quell’agguato. Un agguato contro un uomo e contro la libertà che quell’uomo stesso, con grande dignità, ha sempre rappresentato. Mi auguro che il Comune di Milano quella libertà voglia difenderla. Pensiamo al futuro, costruiamo nel presente. Prendiamo lezione dal passato e guardiamo avanti, con fiducia e determinazione. L’Italia è anche questo e dobbiamo esserne orgogliosi”.