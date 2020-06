Secondo le previsioni meteo, sulla penisola potrebbe abbattersi una nuova ondata di temporali. Andiamo a vedere quali sono le regioni maggiormente a rischio.

Una nuova ondata di piogge si abbatterà sulla penisola durante il weekend. Infatti secondo le previsioni meteo avremo altri temporali che si abbatteranno sull’Italia. Le stesse precipitazioni, riuscirano ad entrare nella penisola, nonostante la presenza dell’alta pressione presente sull’Italia. Il vortice che condizionerà il meteo sulla penisola avrà origine dalle regioni di Nordest, dal quale si staccherà una sorta di goccia d’aria fresca che raggiungerà l’Italia.

Così già dal mattino avremo un netto peggioramento su Sardegna, sul Piemonte e sulla Liguria, dove avremo alcuni rovesci già dalle prime ore della giornata. Le piogge resisteranno soprattutto sul Piemonte durante la giornata, ma non solo. Infatti tali precipitazioni si estenderanno su Lombardia ed Emilia fino ad arrivare a Toscana, Umbria e Lazio. Situazione ben diversa sulle regioni Adriatiche, dove invece il caldo porterà sole su gran parte delle regioni. Andiamo quindi ad analizzare la situazione meteorologica durante questo sabato.

Meteo, tornano i temporali: le regioni più colpite

Durante questo sabato avremo quindi un meteo caratterizzato dal ritorno di temporali. Un ritorno del tutto inaspettato e che mette ulteriori ombre alla stagione estiva che tarda ad arrivare. Secondo i più esperti, infatti, non ci sarà il super caldo prospettato ad inizio anno, ma un’estate regolare, con temperature del tutto sopportabili. Andiamo ad esso ad analizzare la situazione sulla penisola durante questo weekend.

Sulle regioni del Nord Italia, sin dal mattino le piogge caratterizzeranno la giornata in Piemonte e Liguria. Con l’evolversi della giornata, i temporali si estenderanno anche sulla Lombardia, andando a segnare una spiccata variabilità. Migliore invece a Nordest, dove avremo una situazione soleggiata già dal mattino. Le temperature faranno registrare un aumento, con massime tra i 23 ed i 29 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, dopo una mattinata segnata da nubi, avremo un graduale peggiormento sulle regioni tirreniche. Così le piogge colpiranno nel pomeriggio prima l’Emilia Romagna, per poi estendersi anche su Umbria e Marche. Attenzione, perchè in serata le precipitazioni potrebbero raggiungere anche Roma. Le temperature anche qui saranno in rialzo con massime tra i 25 ed i 29 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo il sole protagonista su gran parte delle regioni. Attenzione però, perchè delle precipitazioni potrebbero registrarsi nella parte centrale della Sicilia. Qualche innocua velatura, invece, transiterà su tutto il settore meridionale. Anche qui le temperature avranno un lieve aumento, con massime tra i 26 ed i 30 gradi.

L.P.

