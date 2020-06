Eleonora Incardona super: se non avete mai visto la cognata di Diletta, vi siete persi molto. Perché la ragazza siciliana non ha nulla da invidiarle

Eleonora Incardona super: forse il nome non vi dice tutto, anche se ha superato quota 400mila follower su Instagram. Ma diamo un inidizio per scoprire meglio chi è: la sexy influencer. tipica bellezza mediterranea, è anche la cognata ‘in pectore’ di Diletta Leotta. Dal 2017 infatti fa coppia fissa con Mirko Manola, nato da un precedente matrimonio della mamma di Diletta.

Nonostante la differenza d’età, formano una coppia molto affiatata e perfetta anche sotto la luce dei riflettori. Ma anche tra Incardona e Leotta fila tutto perfettamente, perché una bruna e una mora

insieme stanno sempre bene. E non lo diciamo a caso: dieci anni fa, infatti, la Incardona aveva partecipato alle selezioni di ‘Veline’, senza arrivare in fondo, e oggi qualcuno si sarà anche pentito della scelta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta stupenda in rosa: il reggiseno dov’è? – FOTO

Eleonora Incardona, la copia bruna di Diletta Leotta che sogna la toga



Eleonora, classe 1991, è ragusana e sogna di diventare magistrato. Si è laureata infatti in giurisprudenza anche se i suoi interessi spaziano in molti settori. Ad esempio si dedica a tempo pieno al golf (e sul suo profilo social dice di essere ‘golfer’). E lo sport fa parte integrante della sua vita, un po’ come per la cognata. Solo che Diletta tifa Catania, la sua città di origine, mentre lei è juventina sfegatata.

Ma è anche un’apprezzata modella (e qualcuno ha malignato sul fatto che il compagno sia pure un chirurgo estetico). Come la Leotta, quindi, è lanciatissima anche se ci sono cambiamenti in vista. Lo ha scritto nel suo ultimo post: “Ultimo giorno qui! Conserverò per sempre dei ricordi meravigliosi di questa casetta. È stato un anno particolare, pieno di novità, cambiamenti, ho conosciuto delle persone speciali e sono veramente grata per ciò che la vita ogni giorno mi regala! Sorridete alla vita e la vita vi sorriderà”. Guardando lei, come non darle ragione?