Diletta Leotta ha da pochissimi secondi pubblicato una fotografia sul proprio account ufficiale che ha mandato in visibilio i suoi tanti followers.

La famosissima Diletta Lotta è ancora una volta in grado di far parlare di sé con una sola fotografia. Di se stessa, ovviamente. La giornalista sportiva ha infatti appena condiviso una sua fotografia mentre è in macchina è sta mandando letteralmente in visibilio i suoi followers. La donna è completamente vestita in nero, lucido, che la fa risaltare e staccare dai sedili dell’autovettura in cui è seduta. La bella e bionda presentatrice televisiva ha raccolto immediatamente tantissimi mi piace e commenti da parte dei suoi fan, che amano la ragazza siciliana.

Diletta Leotta in nero, gli shorts stanno per esplodere – FOTO

Come si vede nella foto, ad essere in risalto sono senza dubbio le curve della presentatrice televisiva. La ragazza, infatti, si mostra in tutte le sue beltà con degli shorts strettissimi, che seguono la sua figura. “Il colore nero è quello preferito da noi donne, ma ognuna di noi ha dentro di sé il colore dell’anima”, scrive vicino la fotografia che la ritrae in tutta la sua bellezza. Di seguito la fotografia di cui si parla.