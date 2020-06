Il Ministero dell’Istruzione proporrà la data per la ripresa delle lezioni a scuola, interrotte a marzo a causa del Covid-19

Uno dei nodi cruciali della fase 3, ossia quella della completa ripartenza e delle convivenza con il Covid-19, riguarda la scuola. Da mercoledì 17 giugno ci saranno gli esami di Maturità 2020, che verranno eccezionalmente svolti in forma esclusivamente orale invece che nelle forme scritte tradizionali, ma al vaglio ci sono soprattutto le proposte per la riapertura delle aule a settembre. In questi giorni si sta discutendo moltissimo sulle modalità della ripresa delle lezioni, ma intanto una data sembra esserci. Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che proporrà alle Regioni l’avvio del nuovo anno scolastico il 14 settembre.

