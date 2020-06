L’uso della mascherina e dei guanti per prevenire il coronavirus smette di essere obbligatorio in Trentino.

Il Trentino entra pienamente nella Fase 3 delle misure di contenimento Coronavirus. Il presidente della regione Maurizio Fugatti, anticipando la nuova ordinanza, ha annunciato che l’obbligo di indossare mascherine all’aperto sta per decadere. Resta invece in vigore quello di usare tale sistema di protezione nei luoghi pubblici. Il provvedimento del governatore riguarderà anche il distanziamento sociale di un metro che “per i rapporti di frequentazione abituale“.

Fase 3, ecco i divieti che cadono

Mascherine e distanziamento sociale non saranno gli unici obblighi di cui si libereranno a breve gli abitanti del Trentino. Il governatore Fugatti ha chiarito che nell’ordinanza che entrerà in vigore fra qualche giorno si è infatti scelto di non imporre più agli abitanti del Trentino di mantenere il famoso metro di distanza. Il distanziamento sociale non dovrà più essere tenuto anche nel caso in cui si si trattasse di familiari non conviventi o di semplici colleghi di lavoro. Altra novità che certamente farà felici i trentini è la decadenza anche l’obbligo di indossare i guanti nei supermercati. Per tutte le persone che si recano a fare la spesa basterà semplicemente igienizzarsi le mani prima di entrare all’interno dell’esercizio commerciale . Slitta invece la decisione sulla chiusura domenicale delle attività commerciali che sarà ridefinita solo nei prossimi giorni. Il governatore ha inoltre confermato che gli orari di apertura per parrucchieri e centri estetici saranno decisi direttamente dai gestori. Non si ferma intanto il lavoro di contrasto al coronavirus da parte del governo della Regione che continua attraverso un controllo capillare per individuare i possibili asintomatici.

Fugatti ha infatti reso noto che nella giornata di ieri in Trentino si è superata la soglia dei 100 mila tamponi.

