Coronavirus in Brasile, documentario choc della CNN a Rio de Janeiro. In piena pandemia, ecco come le bande della droga si sono sostituite al Governo in molte favelas.

La situazione coronavirus in Brasile è sempre più disperata. Si va infatti verso gli 830 mila casi e 42.000 deceduti, col picco atteso soltanto a luglio. Emergono di giorno in giorno nuovi focolai, a causa soprattutto delle comunità più povere e anche per le decisioni del Governo.

Coronavirus in Brasile, le bande della droga si sostituiscono al Governo

Poi però c’è anche un ‘sotto Governo’ che opera parallelamente in piena emergenza. Quello delle bande della droga, le quali, dato l’abbandono dello Stato e la situazione disperata, hanno iniziato ad autogestirsi nel miglior modo possibile.

Lo rivela la CNN con un’inchiesta realizzata direttamente nelle favelas di Rio de Janeiro. Questi gruppi, attraverso l’uso della forza, ora spingono per il coprifuoco, il distanziamento sociale, provvedono con dispense di cibo per i più bisognosi e forniscono anche disinfettante e mascherine. Insomma, una vera e propria alternativa allo Stato.

“Temiamo il virus, non Bolsonaro”, ha detto uno dei membri della banda al canale televisivo. “Non possiamo contare precisamente i deceduti – ha riferito -, ma quel che è certo è che gli ospedali ti uccidono rispetto a se resti a casa e ti prendi cura di te stesso”.

L’area in questione, inaccessibile all’assistenza sanitaria nazionale, è tendenzialmente isolata anche dalle Forze dell’ordine. Queste, infatti, preferisce non avventurarsi se non in un raid armato per un vero e proprio conflitto a fuoco. Il che ne fa di un mondo a parte in Brasile, così come tantissimi altri paralleli all’interno del Paese.

