Coppa Italia, Napoli-Inter 1-1: emozioni e gol nella seconda semifinale di ritorno appena terminata al San Paolo. Gattuso torna in finale



Coppa Italia, Napoli-Inter 1-1: sarà la squadra di Gattuso a sfidare mercoledì 17 (dalle 21) la Juventus per il primo titolo stagionale. E dire che la partita era cominciata subito bene per l’Inter. Due giri di orogologio, la battuta dall’angolo di Eriksen e Di Lorenzo che sfiorando di testa inganna anche Ospina. Un colpo quasi da ko per il Napoli, anche perché per almeno mezz’ora c’è solo una squadra in campo. Non è quella di Gattuso, troppo timorosa e figlia delle sue paure come è stato per una certa fase del campionato.

Così è stato Ospina, questa volta protagonmista in positivo, a tenere a galla i suoi con due super parate su Lukaku e Candreva. Ma soprattutto da un suo intelligentissimo lancio è arrivato il pari: palla per Insigne scattato in contropiede e assiti perfetto per Mertens che ha dovuto soloi spingere.

Anche nella ripresa, meglio la squadra di Conte che ha creato almeno due nitide occasioni con Lukaku e Sanchez. Ma il pari qualifica il Napoli e Rino Gattuso a tre anni di distanza dallo 0-4 di Roma ritrova la Juventus in finale.

Napoli-Inter 1-1: tutti i Voti e il Tabellino della semifinale di ritorno

Di seguito tabellino e voti della semifinale di Coppa Italia Napoli-Inter 1-1.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 7.5; Di Lorenzo 5.5, Maksimovic 7, Koulibaly 6.5, Hysaj 5; Elmas 5.5 (65′ F. Ruiz 6), Demme 6, Zielinski 5.5 (85′ Allan sv); Politano 6 (65′ Callejon 6), Mertens 7 (74′ Milik sv), Insigne 6.5 (85′ Younes sv). All. Gattuso 6.5.

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 5.5 (88′ Ranocchia sv), Bastoni 6; Candeva 6.5 (72′ Biraghi sv), Brozovic 5.5, Barella 6, Young 5 (72′ Moses sv); Eriksen 6.5 (88′ Sensi sv); Lautaro 5.5 (72′ Sanchez 6), Lukaku 6.5. All. Conte 6.5.

MARCATORI: 2′ Eriksen (I), 41′ Mertens (N)

AMMONITI: Young (I), De VriJ (I)