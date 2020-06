Torna in Cina la paura per il Coronavirus, con nuovi contagi a Pechino dopo 56 giorni. Così alcuni quartieri della capitale sono di nuovo in lockdown.

Sembra essere solamente un brutto ricordo il Coronavirus in Cina, con il paese orientale che aveva superato l’emergenza Covid-19 dopo un lockdown durato oltre tre mesi. Ed invece si torna a parlare della malattia nel paese orientale, dopo mesi dall’ultimo contagio. A finire nell’occhio del ciclone è proprio la capitale, Pechino, che dopo ben 56 giorni dall’ultimo contagio, ha fatto registrare nuovi casi di contagio nel giro di pochi giorni.

Cosi onde evitare una nuova ondata di contagi, il governo cinese ha deciso di imporre il lockdown solamente ad alcuni quartieri della Capitale. Una notizia che ha gettato nello sconforto i cittadini di Pechino, che adesso vivono nella paura di ritrovarsi nuovamente in quarantena. Andiamo quindi a vedere quali sono i quartieri in cui si sono registrati i nuovi casi di contagio.

Cina, torna il Coronavirus: i quartieri di Pechino in lockdown

Dopo aver registrato alcuni contagi negli ultimi giorni, Pechino ha deciso di chiudere alcuni quartieri per due settimane, ma non solo. Infatti in tutta la capitale cinese è stata sospesa la riapertura delle scuole elementari, per gli studenti di prima, seconda e terza. A comunicare la decisione ci ha pensato la Commissione istruzione del comune. Per gli allievi che frequentavano le tre classi, il ritorno dei banchi era previsto per lunedì prossimo.

A far scattare l’allarme è stata la positività di un uomo di 52 anni del quartiere di Xicheng. Dopo essere risultato positivo al Coronavirus, il 52enne è stato subito ricoverato al Beijing Ditan Hospital, una struttura dedicata solamente ai pazienti che hanno contratto il Coronavirus. Mentre invece nella giornata di ieri, due uomini sono risultati positivi al Covid-19. I due lavoravano entrambi al mercato di Fengtai ed hanno fatto scattare l’allarme anche sulle condizioni sanitarie presenti nel mercato del quartiere di Pechino.

L.P.

