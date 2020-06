Nei pressi della città Wenling, in Cina, un camion cisterna è esploso mentre circolava in autostrada. Ci sono almeno 10 morti e più di 100 feriti

Un terribile incidente di poche ore fa è costato la vita a 10 persone in Cina. Un camion cisterna, che stava transitando in autostrada nei pressi di Wenling (in provincia di Zhejiang), è improvvisamente esploso. Secondo quanto riportato dai media locali, la forza dell’esplosione avrebbe fatto crollare diversi edifici nei paraggi.

Alcuni video pubblicati online mostrano il bruttissimo episodio che ha portato alla morte di 10 persone, con più di 100 feriti tra autisti e abitanti della zona. In uno dei contributi, si può vedere un’enorme palla di fuoco levarsi in cielo, con anche un auto che vola in aria e va poi a finire contro un edificio.

Cina, esplode camion cisterna: i soccorsi

Bruttissimo incidente mortale avvenuto poche ore fa in Cina, nei pressi della città di Wenling. Poco dopo l’esplosione del camion cisterna, i soccorsi non hanno tardato a giungere sul luogo per cercare di salvare più persone possibile. Decine di corpi sono stati estratti dalle lamiere, ma al momento il numero di morti e feriti è decisamente preoccupante: 10 decessi e più di 100 feriti.

I dati sono destinati anche a salire nel corso delle prossime ore. Resta ancora da capire il motivo che ha portato all’improvviso scoppio del camion cisterna. La forza dell’esplosione è stata devastante anche per gli edifici circostanti, crollati o gravemente danneggiati. I media locali stanno mostrando in questi minuti diversi contributi video che rappresentano nel dettaglio ciò che è accaduto e l’entità dei danni.

