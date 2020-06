Aerei, ecco tutte le novità per volare in fase 3. Giunte la bozza del nuovo Dpcm relativa a tutti i voli lì dove sarà possibile recarsi. Ecco le novità.

Anche gli aerei, chiaramente, decolleranno con delle regole specifiche in questa delicata fase 3. Ed emergono i primi dettagli delle nuove direttive per quanto riguarda il traffico aereo.

Aerei, le nuove regole per viaggiare

Secondo quanto si apprende infatti dalla bozza del Dpcm, le compagnie potranno avere carico pieno e dunque con tutti i posto assegnati. Questo però purché la compagnia aerea sia in grado di garantire un continuo e qualitativo ricambio d’aria, così come i passeggeri sono chiamati a cambino le mascherine, probabilmente fornite dalle stesse compagnie, ogni quattro ore.

L’aria, nel dettaglio, deve essere cambiata ogni tre minuti e con specifici filtri EPE. Tutti requisiti che porterebbero a una “elevatissima purificazione dell’aria”. Lì dove non sarà possibile, invece, bisognerà mantenere il distanziamento sociale con posti non tutti occupati. Metro di distanza che, a priori, ci sarà in tutte le relative file relative al viaggio.

E all’ingresso ci sarà anche l’oramai abituale misurazione della temperatura. Sarà severamente vietato salire a bordo per coloro che presenteranno una temperatura superiore ai 37.5°. Al momento del check-in online o in aeroporto, sarà anche obbligatorio presentare un’autocertificazione in cui si attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da coronavirus recentemente.

