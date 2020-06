Trentino: confermata la causa del malore che ha colpito gli studenti in gita a Folgarida. Affermato con certezza quanto ipotizzato fin dall’inizio.

Folgarida (Trentino): la causa scatenante del malore degli studenti in gita a fine gennaio è stata confermata dalle indagini: si tratterebbe del “norovirus”. Come riporta Rai News, gli addetti ai lavori hanno reso noti gli esiti delle varie indagini epidemiologiche e da lì è arrivata la conferma. I malori, da quanto si apprende, erano stati registrati in due episodi distinti. I ragazzi in gita avevano infatti accusato sintomi come vomito e dolori intestinali. Il norovirus era stato ipotizzato fin dall’inizio, ma a fine gennaio non c’erano i dati per poterlo confermare.

La peculiarità di questo virus è la sua facile trasmissione da uomo a uomo, oppure, tramite alimenti. Il virus, in maniera particolare, si diffonde attraverso le superfici di contatto. Sarebbe stata proprio questa la causa dei tanti contagi.

Trentino: il norovirus alla base dei malori degli studenti

Come riporta Urban Post, il virus non era, in questo caso, presente nel cibo o nelle bevande degli studenti. Anche se le prime ipotesi sono andate in quella direzione, le più accurate indagini hanno potuto accertare che il norovirus era presente sulle maniglie delle porte dell’albergo. In modo particolare, il virus era presente nelle zone più frequentate dagli studenti, come la hall o i bagni pubblici.

L’albergo, infatti, proprio per questo motivo, era stato chiuso. Ora, in base a quanto riportato dalla fonte, starà ai genitori valutare se e in quale modalità chiedere un risarcimento per i danni subiti dai figli.

