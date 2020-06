Incendio in un appartamento del terzo piano di un palazzo a Torino: la madre, in preda al panico, si getta dal balcone con in braccio la figlia

A Torino, stamane 12 giugno, in un palazzo di via Rondissone 30 è divampato un incendio. La fiamme sarebbero partite dall’ascensore della struttura, arrivando all’interno di un appartamento situato al 3° piano dove abita una famiglia nord-africana. La donna presente all’interno insieme alla figlia, invasa dalla paura, si è gettata dal balcone tenendo in braccio sua figlia di 8 mesi e facendole da scudo. Ora, la 30enne si trova in ospedale in gravi condizioni, così come la figlia. Entrambe, però, non rischierebbero la vita.

Incendio a Torino, la situazione degli altri condomini

Intanto, gli altri condomini sono stati fatti evacuare dai vigili del fuoco e trasportati in ospedale a causa di intossicazione da fumo. Le forze dell’ordine stanno ora valutano le possibile cause dell’incendio ricostruendone le dinamiche. Atteso in giornata anche un tecnico del Comune per i controlli sull’agibilità del palazzo. Comunque, l’edificio ospita 15 famiglie in totale e le fiamme hanno interessato principalmente i primi 4 piani.

