Serie A, arriva la conferma: cambia la regola sulla quarantena. C’è l’ok del comitato tecnico scientifico del Governo. Ecco cosa succederà, adesso, in caso di positivo nel campionato italiano.

Serie A, cambia la regola sulla quarantena in vista della ripresa. Lo annuncia l’ANSA. In caso di contagio di un giocatore, infatti, non andrebbe in isolamento l’intera squadra ma solo il singolo atleta riscontrato positivo. Tutti gli altri, ovviamente, verrebbero prontamente controllati con test e tamponi.

La decisione, per quale si attende l’ufficialità, è arrivata grazie al via libera del comitato tecnico scientifico del governo. Un ok fondamentale per salvaguardare il campionato altrimenti a forte rischio. Terminare la stagione, adesso, diventa una possibilità più che concreta considerando anche le poche giornate al termine.

Ma con la normativa finora vigente difficilmente sarebbe stato possibile. Questa, del resto, prevedeva lo stop totale del torneo in caso di un’infezione in un club. L’intero gruppo in questione si sarebbe dovuto isolare per precauzione e ci sarebbe stato uno stop per l’intera categoria.

Una decisione, questa, che avrebbe inevitabilmente compromesso il torneo dato un calendario già al collasso. Invece adesso cambia tutto. Un eventuale calciatore positivo non comprometterà la situazione, ma si andrà avanti chiaramente con tutte le sicurezze del caso. Un buona notizia per il calcio italiano che tornerà in pista proprio stasera con Juventus-Milan di Coppa Italia.

