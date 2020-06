Nella serata di ieri la Sony ha presentato la nuova Playstation 5, in due versioni. Andiamo a vedere tutte le novità della nuova console giapponese.

Ieri sera è stata una giornata speciale per tutti i videogiocatori di console. Infatti la Sony ha presentato l’attesissima Playstation 5, con un evento seguito da ben due milioni di persone e disponibile in streaming sui canali Twitch e Youtube. Tra pochi mesi, così, la Ps5 competerà sul mercato con la nuova versione della console Microsoft, Xbox Serie X.

Una presentazione condizionata dal Coronavirus, infatti la console è stata presentata solamente davanti alla platea virtuale. A caratterizzare l’ingresso della Ps5 sul mercato, ci hanno pensato numerose cinematiche dei primi giochi che usciranno sulla console.

Al momento non sembrerebbe vedersi il grosso salto generazionale, se non per quanto riguarda il design della console, che si presenta con un’estica futuristica. Migliora anche il design dei controller, che spesso gli utenti hanno considerato poco ergonomici ed indietro a quelli del principale competitor. Insieme a console e controller presentate anche le nuove cuffie e la videocamera. Andiamo quindi a vedere le novità ed i giochi presentati da Sony.

Playstation 5, le novità ed i giochi presentati da Sony

Dopo due ore di presentazione dei primi giochi che usciranno sul mercato, la Sony ha svelato il nuovo design della Playstation 5. Esteticamente la console ha poco a che fare con la versione precedente, grazie ad un’estetica che ci porta nel futuro. L’architetto a cui è stata affidato il disegno della console è Mark Cerny, che ha introdotto anche il nuovissimo audio tridimensionale.

Passando all’aspetto tecnico della console, abbiamo potuto notare un miglioramento della grafica, grazie all’introduzione dei nuovi processori Amd, che però non ha destato molto scalpore dopo la presentazione dei vari giochi.

Infatti sono diversi i giochi presentati, tra cui troviamo il nuovo capitolo di Hitman (III), Horizon Zero Dawn, un classico di playstation come Ratchet & Clank, il remake di Demon’s Soul ed infine un resuscitato Oddworld che dona un pizzico di nostalgia per tutti coloro che hanno giocato alla prima versione della console di Sony.

A suscitare maggiore scalpore ci hanno pensato i dettagli di Gran Turismo 7, Resident Evil 8 e le prime immagini di NBA 2K21. In quest’ultimo, abbiamo visto in azione la stellina Zion Williamson che ha introdotto il mondo alla nuova era dei videogiochi sportivi.

Next-gen graphics hit the court in NBA 2K21, built from the ground up for #PS5 pic.twitter.com/ZBg7xJcAIc — PlayStation (@PlayStation) June 11, 2020

Infine Sony ha presentato anche nuovi titoli del tutto inediti come: Project Athia di Square Enix, Stray, Solar Ash e Still Devil Inside ed infine i giochi fantascientifici Returnal e Pragmata.

Insomma con una presentazione seguita da milioni di persone, Playstation 5 è pronta a sbaragliare la concorrenza anche se al momento non è ancora riuscita ad entusiasmare la platea, tranne per il nuovo potenziamento grafico. La console dovrebbe sucire il prossimo ottobre ed al momento non è ancora nota la data esatta e quale sarà il suo prezzo.

L.P.

Per altre notizie sul mondo della Tecnologia, CLICCA QUI !