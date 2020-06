Miriam Leone ha da pochi minuti pubblicato una fotografia che sta facendo impazzire i suoi followers su Instagram. Poco è lasciato all’immaginazione.

Miriam Leone ha da pochi minuti minuti pubblicato un’immagine che sta facendo impazzire i tantissimi followers che vanta sui social network e le tante persone che la seguono. La donna, di origini siciliane, è senza dubbio tra le più seguite ed amate personalità del mondo dello spettacolo italiano. Con i suoi film e la sua partecipazione a tante serie di alta produzione e budget, l’italiana dai capelli rossi sta scalando sempre di più la scena. Ora pare essere impegnata in alcuni progetti cinematografici interessanti e senza dubbio milioni dei suoi fan non aspettano altro che rivederla sul piccolo o sul grande schermo.

Miriam Leone incontenibile sui social, scollatura mozzafiato – FOTO

La Leone ha da pochissimi minuti pubblicato una fotografia che sta facendo impazzire i tantissimi followers che vanta su social networks. L’attrice, infatti, si è ritratta in tutta la sua indomita bellezza, con un vestitino molto scollato che non lascia troppo all’immaginazione dii chi guarda. Di seguito l’immagine in questione, che sta facendo parlare tutti sul suo profilo ufficiale.

